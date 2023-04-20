Тухель: Дві речі були на неналежному рівні: поле та арбітр

Керманич клубу прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Напередодні мюнхенська Баварія на власному полі зуміла зачепитись за нічию проти англійського Манчестер Сіті в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього не вистачило їй для продовження участі в турнірі.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Ми забили їм двічі та загалом зіграли краще, аніж у Манчестері тиждень тому. Але нам у цілому не пощастило протягом усіх 180 хвилин цієї дуелі.

Я дуже задоволений обома іграми проти Манчестер Сіті й тим, як ми грали сьогодні. Ми грали на рівних із найкращою станом на сьогодні командою Європи.

Була різниця у впевненості в собі та формі. За кілька помилок, яких ми припустились біля власних воріт в обох матчах, нас покарали. Я не думаю, що рахунок відображає хід подій у протистоянні.

Сьогодні дві речі були на неналежному рівні: поле та арбітр. Я б поставив йому оцінку 6 балів, найгіршу з можливих. Від його першого й до останнього рішення. Я навіть не бачив фолу в моменті з пенальті, який він нам призначив.

Ми все ще знайомимось із командою. Я беру участь у всіх процесах у клубі та висловлю свою думку. Я не думаю, що ми будемо колись сваритись через це.

Але спочатку ми повинні отримати максимум від наявних у нас футболістів, перш ніж думати про підсилення", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч мюнхенська Баварія зіграє в гостях у Майнца.