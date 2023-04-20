Манчестер Сіті нічиєю на Альянц Арені зберіг за собою перепустку до півфіналу Ліги чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіоли далі зустрінеться з черговим головним претендентом на трофей — мадридським Реалом.

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Баварія — Манчестер Сіті 1:1 (перший матч — 0:3)

Голи: Кімміх, 83 (пен.) — Голанд, 57



На 37-й хвилині Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) не забив пенальті (промах).

Зоммер — Павар (Станішич, 78), Упамекано, де Лігт, Канселу (Девіс, 63) — Кімміх, Горецка — Сане (Мане, 64), Мусіала (Мюллер, 72), Коман — Шупо-Мотінг (Тель, 71).Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке (Лапорт, 68) — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд (Альварес, 84).Попередження: Канселу, Упамекано, Кімміх, Павар — Едерсон, Гюндоган, Аке, Лапорт