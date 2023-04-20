Де Брюйне став найкращим гравцем матчу Манчестер Сіті — Баварія

Плеймейкер "містян" забрав нагороду за MVP гри.

Манчестер Сіті зіграв внічию із Баварією у другому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (1:1), пройшовши у півфінал турніру.

УЄФА офіційно визнала найкращим гравцем цього поєдинку півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне, який віддав асист на Ерлінга Голанда.

"Його бачення та обізнаність просто найвищого класу. Він диктує гру Сіті, і було приємно дивитися на ще одну його гольову передачу", — підбила підсумки комісія технічних спостерігачів УЄФА.

Відео голів та огляд матчу між Баварією та Манчестер Сіті дивіться на Football.ua.