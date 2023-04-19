Анчелотті: Реалу довелося багато страждати, щоб перемогти Челсі

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Челсі.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі (2:0).

"Це був матч, у якому нам довелося багато страждати, щоб перемогти. Це не було несподіванкою для нас проти такої команди, як Челсі, та у матчі такого рівня.

Спочатку вони викликали у нас деякі проблеми зліва, але ми їх усунули. Але потім ми виступили дуже добре. Ми досягли топового рівня, ми були особливо міцними в захисті. Це заслужений результат, і ми всі дуже задоволені.

Великий сейв Куртуа був дуже важливим. Ми не хотіли, щоб вони вийшли вперед. Це могло нас насторожити.

У другому таймі ми були сильнішими, створювали простір для якісних переходів. Незадовго до того, як Родріго забив, я розмовляв з ним про проблему в обороні, тому що вони йшли на значний ризик у захисті, часто залишаючи три в три.

Велике розчарування, що через жовту картку у нас не буде Мілітао у першому півфінальному матчі", - наводить слова Анчелотті прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Реал.