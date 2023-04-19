Челсі — Реал 0:2 Відео голів та огляд матчу 18.04.2023

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів лондонський Челсі на Стемфорд Брідж змагався із Реалом.
На нереалізовані моменти господарів Реал відповів результативно у другому таймі. Вінісіус обіграв захисників та віддав на Родріго, який з вбивчої позиції переграв Кепу. А на 80 хвилині Родріго завершував вже у порожні після передачі від Вальверде.
Відео голів та огляд матчу:
Челсі — Реал 0:2 (перший матч — 0:2)
Голи: Родріго, 58, 80
Челсі: Кепа — Чалоба, Сілва, Фофана — Джеймс, Канте, Енцо (Стерлінг, 67), Ковачич, Кукурелья (Мудрик, 68) — Галлагер (Феліш, 67) — Гаверц (Маунт, 77).
Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 82), Мілітао, Алаба (Рюдігер, 46), Камавінга — Вальверде, Кроос (Себальйос, 76), Модрич — Родріго (Асенсіо, 82), Бензема (Чуамені, 71), Вінісіус.
Попередження: Кукурелья, Джеймс, Мудрик — Мілітао