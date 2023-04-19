Відомі оцінки Мудрика за матч проти Реала від статистичних порталів

Лондонський Челсі вилетів з Ліги чемпіонів програвши мадридському Реалу у двобої (0:2, 0:2).
На другий матч в.о головного тренера "пенсіонерів" Френк Лемпард вирішив залишити вінгера Михайла Мудрика у запасі.
Українець вийшов на поле за рахунку 0:1 на користь "бланкос", коли табло показувало 67 хвилину гри. Він на 90 хвилині отримав жовту.
За версією статистичного порталу WhoScored, Михайло награв на досить низьку оцінку — 6,1.
Інший статистичний портал SofaScore оцінив дії 22-річного представника Челсі у 6,5.
Портал FotMob не оцінив намагання Михайла — 6,1.