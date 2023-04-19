Вальверде — найкращий гравець матчу Челсі — Реал

Півзахисник записав на свій рахунок чергову результативну дію.

Мадридський Реал напередодні здобув другу перемогу в двоматчевій дуелі проти лондонського Челсі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Челсі — Реал 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Усі два результативні постріли гостей відбувались за безпосередньої участі бразильського нападника Родріго Гоеса, який звітного вечора записав на власний рахунок два голи.

Під час другого взяття воріт бразильському нападнику асистував його партнер за командою — півзахисник Федеріко Вальверде.

Цей факт, а також загальний виступ уругвайського виконавця дозволили організаторам змагань з упевненістю визнати його найкращим гравцем зустрічі.

У той самий час статистичний портал WhoScored віддав перевагу саме автору голів із оцінкою 9,0, тоді як Вальверде має 8,3 бали в активі — друга найліпша з-поміж виконавців на футбольному полі.

Серед корисних дій бразильця, окрім гольової передачі, 71 дотик до м’яча (5,1% ігрового часу), 47 точних передач із 54 (87%), із яких три були ключовими, 4 вдалих спроб дриблінгу з 4 та 1 удала спроба відбирання з 2, а також два вибиття м’яча за межі власного штрафного та одне перехоплення.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал гратиме проти переможця пари Баварія — Манчестер Сіті.