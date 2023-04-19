Лемпард: Я нікому не дозволю вважати, що цей сезон уже закінчено

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Реалом.

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (0:2).

"Ми дуже добре грали протягом 60 хвилин. У нас були дійсно хороші моменти, але на такому рівні їх потрібно використовувати. Не хочеться надто хвалити виступ, коли ви програєте на такому рівні.

Подивіться, де ми були в цьому сезоні, де ми є і над чим нам потрібно працювати в цьому клубі, який багато-багато разів був вище в цьому турнірі. Це був не наш вечір.

У нас було багато моментів. Якби ми скористалися цими шансами, а рахунок став 2:1, ви б дійсно відчули, як натовп повернувся. Ми дуже добре рухали м’яч та створювали супернику багато проблем на флангах, чого ми й хотіли.

Це перша гра з того часу, як я повернувся, в якій я відчуваю, що ми обговорили речі перед грою і справді їх реалізували. Це обов’язок для нас у решті сезону. Я думаю, що блок півзахисту спрацював дуже добре.

В моменті з першим голом ми зробили помилку, коли дали їм такий шанс. Ми були готові діяти трохи агресивніше в грі.

Протягом 60 хвилин матчу проти суперника світового класу ми були кращою командою і мали моменти. Тепер цей стандарт не може впасти. Це єдине повідомлення для нас, коли пил осяде", - наводить слова Лемпарда прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Реал.