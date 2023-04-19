Реал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів в 11 раз за останні 13 сезонів

Мадридський Реал у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів обіграв Челсі (2:0) і пройшов у півфінал турніру. Перша гра закінчилася з таким самим рахунком 2:0 на користь "вершкових".
Таким чином, за останні 13 сезонів Реал 11 разів виходив до півфіналу головного єврокубкового турніру.
Востаннє "вершкові" завершували участь на більш ранній стадії турніру в сезоні-2018/19, коли поступилися Аяксу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а також у кампанії-2019/20, програвши Манчестер Сіті.
У півфіналі команда Карло Анчелотті зіграє проти переможця пари Баварія – Манчестер Сіті.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Реал.