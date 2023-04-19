Дрогба — щодо невдалого сезону Челсі: Я не впізнаю свій клуб

Екс-форвард лондонського клубу прокоментував виліт із Ліги чемпіонів УЄФА.

Лондонський Челсі напередодні поступився мадридському Реалу й у другій частині двобою в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Челсі — Реал 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри колишній нападник "пенсіонерів" Дідьє Дрогба, що працював у одній із телевізійних студій безпосередньо біля футбольного поля, залишив коментар стосовно гри команди.

"Я знав цей клуб таким, що мав певний класом в епоху Романа Абрамовича, але сьогодні мені цього бракує. Дуже важко дивитися, як нові власники позбулись певних людей.

Вони повинні повернутися до тих принципів і цінностей, які вони мали. Я більше не впізнаю свій клуб", — заявив івуарійський екс-футболіст.

Челсі в наступному матчі гратиме вдома проти Брентфорда.