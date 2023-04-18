Челсі з Мудриком поступився Реалу й у другому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів

18 квітня 2023

Челсі — Реал, Getty Images

Український нападник з'явився на полі на заключні 25 хвилин, але встиг заробити тільки попередження.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Челсі — Реал 0:2 (перший матч — 0:2)
Голи: Родріго, 58, 80

Челсі: Кепа — Чалоба, Сілва, Фофана — Джеймс, Канте, Енцо (Стерлінг, 67), Ковачич, Кукурелья (Мудрик, 68) — Галлагер (Феліш, 67) — Гаверц (Маунт, 77).

Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 82), Мілітао, Алаба (Рюдігер, 46), Камавінга — Вальверде, Кроос (Себальйос, 76), Модрич — Родріго (Асенсіо, 82), Бензема (Чуамені, 71), Вінісіус.

Попередження: Кукурелья, Джеймс, МудрикМілітао
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