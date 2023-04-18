Челсі з Мудриком поступився Реалу й у другому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
18 квітня 2023
Український нападник з'явився на полі на заключні 25 хвилин, але встиг заробити тільки попередження.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Реал 0:2 (перший матч — 0:2)
Голи: Родріго, 58, 80
Челсі: Кепа — Чалоба, Сілва, Фофана — Джеймс, Канте, Енцо (Стерлінг, 67), Ковачич, Кукурелья (Мудрик, 68) — Галлагер (Феліш, 67) — Гаверц (Маунт, 77).
Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 82), Мілітао, Алаба (Рюдігер, 46), Камавінга — Вальверде, Кроос (Себальйос, 76), Модрич — Родріго (Асенсіо, 82), Бензема (Чуамені, 71), Вінісіус.
Попередження: Кукурелья, Джеймс, Мудрик — Мілітао