Стрічка новин

00:13

Челсі — Реал 0:2 Відео голів та огляд матчу 18.04.2023

23:58

Мілан зіграв внічию з Наполі та вийшов в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

23:56

Челсі з Мудриком поступився Реалу й у другому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів

23:43

Павар: Ми будемо дуже розчаровані, якщо не виграємо завтра

23:20

Жиру повторив досягнення Ібрагімовича за Мілан у Лізі чемпіонів

22:50

Бензема увійшов до ТОП-5 футболістів з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів

21:54

Гвардіола: Приємно бути тут і спробувати ще раз потрапити у півфінал

21:26

Тухель: У першому матчі нас жорстко карали, але шанси ще є

21:18

Осімген зіграє з перших хвилин проти Мілану

20:50

Мудрик та Лунін залишились у запасі на матч Челсі — Реал