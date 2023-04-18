Бензема увійшов до ТОП-5 футболістів з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридский Реал завітав у Лондон, де зустрічається із Челсі.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті вирішив випустити із перших хвилин французького нападника Каріма Бензема. Таким чином Карім проводить свій 150 матч в Лізі чемпіонів і входить до ТОП-5 гравців з найбільшою кількістю матчів у цьому турнірі.
На четвертому місці теперішній тренер Барселони Хаві (151 матч). Третім у списку йде Ліонель Мессі — 163 матчі. Другий Ікер Касільяс — 177 ігор, а перший — Кріштіану Роналду (183 гри).
Відзначимо, що Бензема у 150 матчах в ЛЧ записав на свій рахунок 90 голів.
Відзначимо, що матч між Челсі та Реалом розпочався о 22:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція гри.