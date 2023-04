Бензема увійшов до ТОП-5 футболістів з найбільшою кількістю матчів у Лізі чемпіонів

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридский Реал завітав у Лондон, де зустрічається із Челсі.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вирішив випустити із перших хвилин французького нападника Каріма Бензема. Таким чином Карім проводить свій 150 матч в Лізі чемпіонів і входить до ТОП-5 гравців з найбільшою кількістю матчів у цьому турнірі.

На четвертому місці теперішній тренер Барселони Хаві (151 матч). Третім у списку йде Ліонель Мессі — 163 матчі. Другий Ікер Касільяс — 177 ігор, а перший — Кріштіану Роналду (183 гри).

🧮 — Karim Benzema 🇫🇷 becomes the 5th player to make 1️⃣5️⃣0️⃣ Champions League appearances, after Cristiano Ronaldo (183), Iker Casillas (177), Lionel Messi (163) and Xavi (151). #UCL #CHERMA pic.twitter.com/X0UxEyHoMf