Вальверде: Те, що Анчелотті сказав нам у перерві матчу з Ліверпулем, було дуже важливо

Уругвайський форвард поділився своїми думками після гри з Ліверпулем.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде прокоментував вольову перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (5:2).

"Те, що Анчелотті сказав нам у перерві, було дуже важливо. У нього мало слів, але він багато каже. Він підтримував нас у потрібні моменти та емоційно допоміг нам повернутися.

Тренер сказав перед грою, що ми повинні вийти зосередженими, але у нас були помилки. Я думаю, що ми знали, як йти вперед із великою гордістю. Анчелотті був спокійний у перерві й сказав нам, що ми можемо перемогти, що ми маємо команду, щоб зробити це.

В кінці ми з Модричем помінялися місцями, я спробував піднятися трохи вище, щоб допомогти пресингувати та повертати м'яч вище. Хороша гра Вінісіуса сильно допомогла нам. Ми грали спокійно й у два дотики, швидко, простіше та створювали багато моментів", - наводить слова Вальверде Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль – Реал.