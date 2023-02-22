Вальверде: Те, що Анчелотті сказав нам у перерві матчу з Ліверпулем, було дуже важливо

22 лютого 2023

Федеріко Вальверде, Getty Images

Уругвайський форвард поділився своїми думками після гри з Ліверпулем.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде прокоментував вольову перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (5:2).

"Те, що Анчелотті сказав нам у перерві, було дуже важливо. У нього мало слів, але він багато каже. Він підтримував нас у потрібні моменти та емоційно допоміг нам повернутися.

Тренер сказав перед грою, що ми повинні вийти зосередженими, але у нас були помилки. Я думаю, що ми знали, як йти вперед із великою гордістю. Анчелотті був спокійний у перерві й сказав нам, що ми можемо перемогти, що ми маємо команду, щоб зробити це.

В кінці ми з Модричем помінялися місцями, я спробував піднятися трохи вище, щоб допомогти пресингувати та повертати м'яч вище. Хороша гра Вінісіуса сильно допомогла нам. Ми грали спокійно й у два дотики, швидко, простіше та створювали багато моментів", - наводить слова Вальверде Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль – Реал.

Джерело: Marca

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