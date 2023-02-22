Анчелотті: Нічого ще не вирішено

Керманич мадридського клубу прокоментував перемогу над Ліверпулем.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мадридський Реал здобув видатну перемогу над англійським Ліверпулем на полі суперників.

Ліверпуль — Реал 2:5 відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті після завершення зустрічі розповів про враження від виступу своєї команди.

"Гра починалась для нас жахливо, але, на щастя, ми не розгубились, поступово взяли гру під свій контроль і розібралися з проблемами в захисті.

У попередніх матчах ми бачили, що є небезпечними в атаці, але Ліверпуль завдавав нам шкоди на лівому фланзі захисту, тож довелось трохи попрацювати над цим.

Цей матч, безумовно, мотивував Каріма Бензема, якому ми дозволили відпочити трохи в грі на вихідних, аби він був готовий до цього. Але досвід не купиш, і Ліга чемпіонів — це турніри для таких гравців, як Модрич, Кроос та Бензема.

Коли ти програєш із рахунком 0:2, досвід цих гравців має фундаментальне значення, щоб допомогти молодшим гравцям залишатись сконцентрованими.

Окрім того, зараз я вважаю, що Вінісіус найкращий гравець у світі за розміром вирішального внеску в долю матчів своєї команди. Усе, що він робить, — це ведення м’яча повз захисників, результативні передача чи голи, він робить це впродовж усіх 90 хвилин. Він просто ніколи не зупиняється.

Для Реала, і так було завжди, Ліга чемпіонів є найважливішим змаганням для клубу, тому це відчувається під час підготовки до цих ігор. Нічого, певна річ, ще не вирішено, а ми просто впорались із першою частиною матчу, проте ще маємо другу попереду, тож усе може статись", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Ліверпулем відбудеться 15 березня на Сантьяго Бернабеу.