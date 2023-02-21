Реал здійснив дивовижний камбек у першому матчі проти Ліверпуля

Зустріч на Енфілді розпочиналась із двох забитих м'ячів від господарів, але продовжилась одразу п'ятьма результативними пострілами гостей у відповідь.

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Ліверпуль — Реал 2:5

Голи: Нуньєс, 4, Салах, 15 — Вінісіус, 20, 35, Мілітао, 47, Бензема, 55, 66



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес (Матіп, 72), ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон (Мілнер, 73), Фабіньо, Байцетич (Елліотт, 85) — Салах, Гакпо (Фірміно, 64), Нуньєс (Жота, 64).



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба — Вальверде, Камавінга, Модрич (Кроос, 87) — Родріго (Себальйос, 80), Бензема (Асенсіо, 86), Вінісіус.



Попередження: Елліотт — Вінісіус