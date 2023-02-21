Ліверпуль — Реал: відео голів та огляд матчу 21.02.2023

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліверпуль на Енфілді приймає мадридський Реал.
Команди влаштували справжнє шоу у першому таймі. Ліверпуль забив два зусиллями Нуньєса та Салаха після помилки Куртуа. Реал відповів дублем Вінісіуса, один з м'ячів був "подарунком" від Аліссона.
У другому таймі Реал вийшов уперед. З навісу Модрича головою забив Міліао. На 55 забив Карім Бензема, а на 67 він оформив дубль.
До вашої уваги відео голів:
1:0, Нуньєс, 4
2:0, Салах, 14
2:1, Вінісіус, 21
2:2, Вінісіус, 36
2:3, Мілітао, 47
2:4, Бензема, 55
2:5, Бензема, 67