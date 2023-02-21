Ліверпуль — Реал: відео голів та огляд матчу 21.02.2023

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу, який пройшов 21 лютого, о 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліверпуль на Енфілді приймає мадридський Реал.

Команди влаштували справжнє шоу у першому таймі. Ліверпуль забив два зусиллями Нуньєса та Салаха після помилки Куртуа. Реал відповів дублем Вінісіуса, один з м'ячів був "подарунком" від Аліссона.

У другому таймі Реал вийшов уперед. З навісу Модрича головою забив Міліао. На 55 забив Карім Бензема, а на 67 він оформив дубль.

До вашої уваги відео голів:

1:0, Нуньєс, 4

2:0, Салах, 14

2:1, Вінісіус, 21

2:2, Вінісіус, 36

2:3, Мілітао, 47

2:4, Бензема, 55

2:5, Бензема, 67