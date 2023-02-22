Клопп: Усі п’ять м’ячів ми забили собі самостійно

Керманич англійського клубу прокоментував поразку від Реала.

Англійський Ліверпуль у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реала на власному поступився з великим рахунком, хоча й певний час мав перевагу в два м’ячі над суперником.

Ліверпуль — Реал 2:5 відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення зустрічі розповів про враження від виступу своєї команди.

"Усі п’ять м’ячів ми забили собі самостійно, усі п’ять. Я думаю, що Карло Анчелотті вважає, що наш двобій завершено, і я так само думаю зараз. Але через три тижні, коли ви ближче наблизитесь до матчу-відповіді, тим більшими стають наші шанси.

Сьогодні ввечері було зафіксовано рахунок 2:5, і всі побачили, що вони досить гарно грають у контратаках. Отже, тепер ми повинні поїхати до Мадриду й ризикнути, щоб забити три голи на чужому полі. Це може виявитись дуже складним завданням. Якщо чесно, саме зараз я не знаю, як це зробити. Але ми поїдемо й спробуємо хоча б виграти ту гру. Не знаю, чи можливо це, але побачимо.

У нашій ситуації дуже важливо, щоб ми бачили позитивні кроки, і перший тайм, окрім двох пропущених голів, був чи не найкращим за весь сезон. Другий пропущений м’яч був фарсом. Перший м’яч — ми повинні були краще захищатись, гравців навколо було достатньо для цього. Це також момент світового класу від Вінісіуса, але очевидно, що ми можемо краще захищатись.

У перерві команда була доволі позитивно налаштована, але потім ми починаємо з третього пропущеного голу, який супроводжується жахливою помилкою й значною мірою змінює гру. У той момент ми втратили імпульс і не повернулись більше до нього. Другий тайм був тією грою, яку хотів зіграти Реал від самого початку", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Ліверпулем відбудеться 15 березня на Сантьяго Бернабеу.