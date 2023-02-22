Вінісіус: 90 хвилин домашнього матчу проти Ліверпуля будуть дуже довгими

Форвард мадридського клубу прокоментував перемогу над Ліверпулем.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал напередодні здобув видатну перемогу над англійським Ліверпулем на полі суперників.

Ліверпуль — Реал 2:5 відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "бланкос" Вінісіус Жуніор, на рахунку якого два голи та одна гольова передача, а також звання найкращого гравця матчу, після завершення зустрічі розповів про враження від виступу своєї команди.

"Я дуже щасливий, бо поруч зі мною є гравці, які завжди дають мені душевний спокій. Навіть програючи 0:2, ми не розгубились, продовжуючи грати з холодною головою.

Ось чому Реал виграв настільки багато трофеїв у своїй історії — вони роблять навіть важкі моменти легкими.

Ліверпуль чинив дуже великий тиск на нас, але найскладніший етап у підсумку було подолано. Проте в нас залишилось ще 90 хвилин домашнього матчу, і вони будуть дуже довгими", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Ліверпулем відбудеться 15 березня на Сантьяго Бернабеу.