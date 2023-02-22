Нуньєс забив найшвидший гол Ліверпуля на Енфілді у Лізі чемпіонів

Уругвайський форвард відзначився чудовим голом на четвертій хвилині зустрічі з Реалом.

Ліверпуль у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі поступився мадридському Реалу з рахунком 2:5.

Рахунок у матчі було відкрито вже на третій хвилині та 10 секунді, а його автором став уругвайський форвард "червоних" Дарвін Нуньєс.

За інформацією OptaJoe, гол Нуньєса став найшвидшим для Ліверпуля у Лізі чемпіонів на домашньому стадіоні Енфілд.

Нинішнього сезону Нуньєс провів 29 матчів, у яких забив 12 голів та віддав чотири результативні передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Леверпуль – Реал.