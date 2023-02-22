Ліверпуль пропускав п’ять м’ячів на Енфілді тільки тричі в XXI столітті — двічі від Арсенала

22 лютого 2023

Ліверпуль — Реал Мадрид, Getty Images

Реал став черговим кривдником "червоних".

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль напередодні поступився мадридському Реалу на власному полі, утративши за ходом зустрічі перевагу в два м’ячі.

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Як указує статистика, для "червоних" одразу п’ять пропущених м’ячів у домашньому матчі є подією хоча й не притаманною, проте й не одиничною в XXI столітті.

До мадридського Реала подібним відзначався лондонський Арсенал, який вигравав у 2007 році з рахунком 6:3, а в 2021 році поміж командами була зафіксована нічия — 5:5.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Ліверпулем відбудеться 15 березня на Сантьяго Бернабеу.

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