Ліверпуль пропускав п’ять м’ячів на Енфілді тільки тричі в XXI столітті — двічі від Арсенала

Реал став черговим кривдником "червоних".

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Ліверпуль напередодні поступився мадридському Реалу на власному полі, утративши за ходом зустрічі перевагу в два м’ячі.

Ліверпуль — Реал 2:5 відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Як указує статистика, для "червоних" одразу п’ять пропущених м’ячів у домашньому матчі є подією хоча й не притаманною, проте й не одиничною в XXI столітті.

До мадридського Реала подібним відзначався лондонський Арсенал, який вигравав у 2007 році з рахунком 6:3, а в 2021 році поміж командами була зафіксована нічия — 5:5.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Ліверпулем відбудеться 15 березня на Сантьяго Бернабеу.