Бензема: Спробуємо провести ще одну чудову гру на Бернабеу

Форвард мадридського клубу прокоментував перемогу над Ліверпулем.

Мадридський Реал напередодні здобув видатну перемогу над англійським Ліверпулем на полі суперників у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліверпуль — Реал 2:5 відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "бланкос" Карім Бензема, на рахунку якого два голи та один гольовий пас, після завершення зустрічі розповів про враження від виступу своєї команди.

"Цього сезону я небагато грав у цьому турнірі, але я завжди хочу допомогти своїй команді голами та результативними передачами, як це вдалось зробити сьогодні.

Це був дуже особливий вечір для нас, і я хочу присвятити гру нашому почесному президенту Амансіо Амаро. Ця перемога для нього.

Ми знали, що Ліверпуль чинитиме відчутний тиск, бо вони грали перед власними божевільними вболівальниками, але після перших двадцяти хвилин ми знову були схожими на той Реал, яким його хочуть бачити наші фанати.

Суперники почали дуже добре, значно краще за нас, але ми знали, що повинні боротись ще дужче. Ми робили це до кінця.

Наші фанати — наш гравець під номером дванадцять. Чи Реал уже в чвертьфіналі? У футболі може статися все, ми спробуємо провести ще одну чудову гру на Бернабеу", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Ліверпулем відбудеться 15 березня на Сантьяго Бернабеу.