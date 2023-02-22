Гендерсон: Ліверпуль припустився занадто багато помилок

Капітан "червоних" оцінив виступ своєї команди у матчі проти Реала.

Півзахисник Ліверпуля Джордан Гендерсон прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу (2:5).

"Важко підбивати підсумки відразу після такої гри. Більшу частину першого тайму ми грали добре, і нам не пощастило, що ми пішли на перерву за рівного рахунку.

Ми припустилися занадто багато помилок. Сьогодні Реал карав нас за кожну з них. Ми все ж таки добре провели перший тайм. Ми були на висоті та створили кілька гарних моментів.

Був добрий шанс при рахунку 2:0, але м'яч винесли майже з лінії. Якби там був гол, це стало б важливим моментом. Другий гол у наші ворота, ясна річ, був наслідком помилки. Третій гол нас засмутив, і саме тоді наша гра розклеїлася", — наводить слова Гендерсона прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль – Реал.