Куртуа — про курйозний гол Ліверпуля у ворота Реала: Я облажався

22 лютого 2023

Тібо Куртуа, Getty Images

Бельгійський голкіпер поділився своїми думками після гри з Ліверпулем.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (5:2).

"Я вперше граю в Лізі чемпіонів на Енфілді при глядачах, і те, що вболівальники Ліверпуля аплодували Модричу та Бензема, лише доводить, що ці люди вміють цінувати хлопців, які є великими гравцями.

Із другим голом Ліверпуля нам трохи не пощастило, бо я облажався. Начебто контролював м'яч і хотів одразу ж віддати пас. Але згодом побачив, що Салах зупинився, і спробував перевести м'яч на праву ногу, але він відскочив від мого коліна", - наводить слова Куртуа прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль – Реал.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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