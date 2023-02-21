Куртуа "відмінно асистував" Салаху у матчі проти Ліверпуля

21 лютого 2023

Тібо Куртуа, getty images

Жахлива помилка бельгійського голкіпера.

Реал в рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів грає на виїзді проти Ліверпуля.

Команда Карло Анчелотті дуже невдало почала поєдинок. Спершу Дарвін Нуньєс вразив ворота мадридців ударом п'ятою, а згодом відзначився Салах.

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Не обійшлося без помилки Куртуа, подарував м'яч супротивнику в простій ситуації, а той не вибачив бельгійському голкіперові.

Матч між Ліверпулем та Реалом розпочався о 22:00. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція гри.

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