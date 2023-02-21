Салах — найкращий бомбардир Ліверпуля в єврокубках

Форвард вразив ворота Реала та додав собі ще два рекорди.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліверпуль на Енфілді приймає мадридський Реал.

Ліверпуль ще у першому таймі забив два голи. Рахунок відкрив Дарівн Нуньєс, а другий гол після жахливої помилки Куртуа забив Мохамед Салах.

Таким чином єгиптянин став найкращим бомбардиром "червоних" у єврокубках. Цей гол став для нього 42 у футболці англійського клубу. В Стівена Джерарда 41 м'яч.

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Також відзначимо, що Мохаммед Салах віддав за Ліверпуль більше гольових передач у Лізі чемпіонів (13), ніж будь-який інший гравець в історії клубу.

Матч між Ліверпулем та Реалом розпочався о 22:00 за київським часом. На Football.ua є текстова онлайн-трансляція гри.