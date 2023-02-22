Бензема: Присвячую цю перемогу нашому почетному президенту Амансіо

Футболіст висловився щодо важливої перемоги на Енфілді.

Мадридський Реал розгромив Ліверпуль у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Енфілді — 2:5.

Автор двох голів у ворота Аліссона Карім Бензема прокоментував цей результат після поєдинку, присвятивши перемогу почесному президенту Амансіо, який помер напередодні.

"Це був дуже важливий для нас вечір, я хочу присвятити цей матч нашому почесному президенту Амансіо . Ця перемога для нього. Ми хотіли показати надзвичайно привабливу гру для всіх. Ми почали досить погано, ми знали, що Ліверпуль та вболівальники будуть тиснути, але після стартових 15 хвилин ми зробили все, аби ви побачили справжній Реал Мадрид.

Дякуємо фанатам Ліверпуля за оплески, але також дякую і нашим фанатам, бо вони наш 12 номер. Я мало грав у цьому сезоні, але маю допомагати команді голами та передачами. Після травм завжди важко вийти на топ-рівень. Я добре зіграв.

У футболі може статися всяке. На нас чекає ще одна чудова гра на "Бернабеу", — цитує Каріма Бензема видання Marca.

Відео голів та огляд матчу між Реалом та Ліверпулем дивіться на Football.ua.