Жахлива помилка Аліссона, яка призвела до дублю Вінісіуса

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліверпуль на Енфілді приймає мадридський Реал.
Незважаючи на швидкі два голи від господарів поля, Реал зумів забити двічі. На 21 хвилині Вінісіус Жуніор чудовим ударом переграв Аліссона, а на 36 скористався жахливою помилкою свого партнера по збірній.
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Аліссон невдало вибив м'яч — прямо у ногу Вінісіуса. Дивіться відео цього ляпу:
Матч між Ліверпулем та Реалом розпочався о 22:00 за київським часом. На Football.ua є текстова онлайн-трансляція гри.