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-
12 жовтня
22:00
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-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
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Вальверде: Могли забити більше голів Шахтарю

06 жовтня 2022

Федеріко Вальверде, Getty Images

Федеріко Вальверде висловився після матчу з Шахтарем.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (2:1).

"Я радий здобути перемогу, але трохи розчарований, тому що ми могли забити більше голів. Ми були налаштовані позитивно, кожен прагнув потрапити в заявку на матч. Нам доведеться продовжувати вдосконалюватися в забиванні голів і бути більш впевненими в результаті.

Анчелотті заохочував нас продовжувати шукати гол, тому що ми не могли розслаблятися, 2:1 — хиткий рахунок. Ми зіграли добре, але нам потрібно трохи покращити захист, більше залучати півзахисників і перешкоджати супернику грати між лініями. Я повинен продовжувати покращуватися, тому що попереду ще довгий шлях.

Я дуже пишаюся роботою, яку ми провели. Таке відчуття, що ми одночасно зіграли внічию і виграли. Ми набрали ще три очки, ми все ще лідируємо в таблиці та виграємо кожну гру. Ми будемо прагнути продовжувати перемагати в усіх іграх, що залишилися. Ми будемо насолоджуватися цією грою, іноді важкі перемоги набагато приємніші", - наводить слова Вальверде прес-служба "вершкових".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Шахтар.

Источник: ФК Реал

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