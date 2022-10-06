Кросс: Матч з Шахтарем мав закінчуватись з рахунком 7:1

Німецький півзахисник Реала вважає, що команда заслужила на більшу кількість голів у матчі з українським клубом.

Півзахисник Реала Тоні Кроос прокоментував перемогу своєї команди в матчі проти Шахтаря (2:1).

"Бувають такі дні, коли м'яч не хоче заходити у ворота. Це був матч на 7:1. Зрештою, ми набрали три очки, а це головне. Ми провели хороший перший тайм, тиснули на суперника, показували якісний футбол. Потрібно було просто більше забити.

Анчелотті сказав нам у перерві, що не можна втрачати концентрацію. Дивно бачити такий підсумковий рахунок. Впевнений, що в наступних матчах надолужимо. Для нас важливо якомога раніше гарантувати собі плей-оф. За тиждень плануємо ще раз переграти Шахтар та закрити питання виходу з групи", – цитує Крооса AS.

Після 3-х турів Реал лідирує у групі, маючи 9 очок. У Шахтаря друга сходинка і 4 бали. Лейпциг має у своєму активі 3 пункти, а Селтік — 1.

Наступний тур відбудеться 11 жовтня: Шахтар прийматиме Реал, а Лейпциг відправиться в гості до Селтіка.