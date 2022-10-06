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-
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-
11 жовтня
22:00
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-
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-
11 жовтня
22:00
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-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
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-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
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-
12 жовтня
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Кросс: Матч з Шахтарем мав закінчуватись з рахунком 7:1

06 жовтня 2022

Тоні Кроос, офіційний сайт Реала

Німецький півзахисник Реала вважає, що команда заслужила на більшу кількість голів у матчі з українським клубом.

Півзахисник Реала Тоні Кроос прокоментував перемогу своєї команди в матчі проти Шахтаря (2:1).

"Бувають такі дні, коли м'яч не хоче заходити у ворота. Це був матч на 7:1. Зрештою, ми набрали три очки, а це головне. Ми провели хороший перший тайм, тиснули на суперника, показували якісний футбол. Потрібно було просто більше забити.

Анчелотті сказав нам у перерві, що не можна втрачати концентрацію. Дивно бачити такий підсумковий рахунок. Впевнений, що в наступних матчах надолужимо. Для нас важливо якомога раніше гарантувати собі плей-оф. За тиждень плануємо ще раз переграти Шахтар та закрити питання виходу з групи", – цитує Крооса AS.

Після 3-х турів Реал лідирує у групі, маючи 9 очок. У Шахтаря друга сходинка і 4 бали. Лейпциг має у своєму активі 3 пункти, а Селтік — 1.

Наступний тур відбудеться 11 жовтня: Шахтар прийматиме Реал, а Лейпциг відправиться в гості до Селтіка.

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