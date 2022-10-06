Анчелотті: Для Реала матч проти Шахтаря вийшов небезпечним

Думка італійського наставника після звитяги над українським клубом у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди в матчі проти Шахтаря (2:1) у Лізі чемпіонів.

"Я задоволений. Ми грали досить добре. Наш суперник – теж. Думаю, нам бракувало обережності перед чужими воротами. Але ключове завжди – це саме створювати багато гольових моментів, що ми й робили.

Ми трохи зменшили в інтенсивності, відчувши себе комфортно, і в перерві мені слід усім нагадати, що гра ще не закінчена. Ми часто видавали фрагменти гарного футболу, але вийшов один із тих небезпечних матчів, у яких, якщо не забиваєш те, на що заслуговуєш, тебе на цьому можуть підловити.

Знаю, що команда у мене розслаблюється лише у відповідні для цього моменти. Коли не можна цього ніхто не робить. Сьогодні все було нормально — я задоволений тим, що моя команда зіграла добре: Феде Вальверде грав добре, Кроос добре контролював процес володіння м'ячем... Очевидно, що дуже важлива інтенсивність, але неможливо завжди бути досконалими.

Було важливо контролювати ситуацію в групі, щоб нам було простіше зосередитися на виступі в іспанській лізі. Я трохи змінив позицію Родріго на полі, щоб він міг більше зміщуватися в центр і тим самим створював труднощі центральним захисникам Шахтаря, які вміло поводяться з м'ячем. Зміна його позиції пішла на користь атаці, а сама ідея полягала в тому, щоб активніше пресингувати Шахтар і робити це ефективніше", — цитує Анчелотті офіційний сайт Реала.

Після 3-х турів Реал лідирує у групі, маючи 9 очок. У Шахтаря друга сходинка і 4 бали. Лейпциг має у свєму активі 3 пункти, а Селтік — 1.

Наступний тур відбудеться 11 жовтня: Шахтар прийматиме Реал, а Лейпциг відправиться в гості до Селтіка.