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Маккабі Хайфа
-
Ювентус
-
11 жовтня
19:45
Мілан
-
Челсі
-
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Реал — Шахтар: відео голів та огляд матчу

05 жовтня 2022

Реал — Шахтар: відео голів та огляд матчу

Донецький клуб змагається за "бланкос" на Сантьяго Бернабеу.

Донецький Шахтар завітав на Сантьяго Бернабеу, де у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрічається з Реалом.

Мадридський клуб на 13 хвилині вийшов уперед — забив Родріго. Згодом, на 28 хвилині, Родріго вже асистував на Вінісіуса, який забив другий м'яч. Незадовго до свистка арбітра на перерву Олександр Зубков шикарним ударом відіграв один м'яч.

До вашої уваги відео голів:

1:0, Родріго, 13

 

2:0, Вінісіус, 28

 

2:1, Зубков, 39

Матч Реал — Шахтар розпочався о 22:00 за київським часом. Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією можна на Football.ua.

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