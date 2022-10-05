Реал — Шахтар: відео голів та огляд матчу

Донецький клуб змагається за "бланкос" на Сантьяго Бернабеу.

Донецький Шахтар завітав на Сантьяго Бернабеу, де у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрічається з Реалом.

Мадридський клуб на 13 хвилині вийшов уперед — забив Родріго. Згодом, на 28 хвилині, Родріго вже асистував на Вінісіуса, який забив другий м'яч. Незадовго до свистка арбітра на перерву Олександр Зубков шикарним ударом відіграв один м'яч.

До вашої уваги відео голів:

1:0, Родріго, 13

2:0, Вінісіус, 28

2:1, Зубков, 39

Матч Реал — Шахтар розпочався о 22:00 за київським часом. Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією можна на Football.ua.