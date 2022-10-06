Баварія
5
Вікторія Пльзень
0
04 жовтня
19:45
Марсель
4
Спортінг Лісабон
1
04 жовтня
20:00
Ліверпуль
2
Рейнджерс
0
04 жовтня
22:00
Аякс
1
Наполі
6
04 жовтня
22:00
Брюгге
2
Атлетіко
0
04 жовтня
22:00
Порту
2
Баєр Леверкузен
0
04 жовтня
22:00
Інтер
1
Барселона
0
04 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
0
Тоттенгем
0
04 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
1
Динамо Загреб
0
05 жовтня
19:45
РБ Лейпциг
3
Селтік
1
05 жовтня
19:45
Челсі
3
Мілан
0
05 жовтня
22:00
Реал Мадрид
2
Шахтар
1
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
5
Копенгаген
0
05 жовтня
22:00
Севілья
1
Боруссія Дортмунд
4
05 жовтня
22:00
Бенфіка
1
ПСЖ
1
05 жовтня
22:00
Ювентус
3
Маккабі Хайфа
1
05 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Манчестер Сіті
-
11 жовтня
19:45
Маккабі Хайфа
-
Ювентус
-
11 жовтня
19:45
Мілан
-
Челсі
-
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Трубін — один з найкращих гравців матчу Реал — Шахтар за версією WhoScored

06 жовтня 2022

Анатолій Трубін, ФК ШАХТАР

Український воротар провів сильний матч.

Донецький Шахтар програв мадридському Реалу у рамках групового етапу Ліги чемпіонів — 2:1.

Портал WhoScored оцінив гру футболістів після поєдинку. Найкращим гравцем матчу визнаний автор голу та асисту Родріго. В нього бал 8,7.

8,6 отримав автор другого голу Реала Вінісіус Жуніор. А найкращим гравцем Шахтаря став воротар Анатолій Трубін — 8,2.

7,1 отримали захисники Валерій Бондар та Богдан Михайличенко. 7,0 в автора голу Олександра Зубкова.

Відео голів та огляд матчу Реал — Шахтар можна дивитись на Football.ua.

команди
Сюжет
статті на тему:
Матвієнко проти Бензема, Getty Images 06 октября 2022 Шахтар — другий після трьох турів у групі F
  Rambler's Top100