Трубін — один з найкращих гравців матчу Реал — Шахтар за версією WhoScored

Український воротар провів сильний матч.

Донецький Шахтар програв мадридському Реалу у рамках групового етапу Ліги чемпіонів — 2:1.

Портал WhoScored оцінив гру футболістів після поєдинку. Найкращим гравцем матчу визнаний автор голу та асисту Родріго. В нього бал 8,7.

8,6 отримав автор другого голу Реала Вінісіус Жуніор. А найкращим гравцем Шахтаря став воротар Анатолій Трубін — 8,2.

7,1 отримали захисники Валерій Бондар та Богдан Михайличенко. 7,0 в автора голу Олександра Зубкова.

Відео голів та огляд матчу Реал — Шахтар можна дивитись на Football.ua.