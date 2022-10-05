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Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Шахтар із боєм поступився Реалу

05 жовтня 2022

Реал — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк

Команда Ігора Йовічевіча провела поганий перший тайм, проте першою вразила ворота чинних володарів трофею в поточній кампанії.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Реал — Шахтар 2:1
Голи: Родріго, 13, Вінісіус, 28 — Зубков, 39

Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Вальверде, Чуамені (Камавінга, 75), Кроос — Родріго (Асенсіо, 80), Бензема, Вінісіус.

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Траоре, 89) — Швед (Петряк, 67), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 88), Мудрик — Зубков (Сікан, 67).

Попередження: Бондар, Мудрик.
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