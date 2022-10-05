Шахтар із боєм поступився Реалу
05 жовтня 2022
Команда Ігора Йовічевіча провела поганий перший тайм, проте першою вразила ворота чинних володарів трофею в поточній кампанії.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Шахтар 2:1
Голи: Родріго, 13, Вінісіус, 28 — Зубков, 39
Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Вальверде, Чуамені (Камавінга, 75), Кроос — Родріго (Асенсіо, 80), Бензема, Вінісіус.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Траоре, 89) — Швед (Петряк, 67), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 88), Мудрик — Зубков (Сікан, 67).
Попередження: Бондар, Мудрик.