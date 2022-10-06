Зубков: У матчі-відповіді проти Реала битимемось до останнього

Форвард Шахтаря прокоментував поразку від Реала.

Донецький Шахтар у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився мадридському Реалу на полі Сантьяго Бернабеу (1:2).

Реал — Шахтар 2:1 Відео голів та огляд матчу

Нападник "гірників" Олександр Зубков після завершення гри прокоментував виступ його команди.

"Було складно. Ми всі розуміли, проти кого граємо, — це одна з найкращих, якщо не найкраща, команда світу. Розуміли, що десь віддаватимемо їм ініціативу, і план був у тому, щоб зустрічати їх у центрі. Звичайно, 36 ударів по наших воротах говорять самі за себе, проте і в такій важкій грі ми мали моменти.

Чесно кажучи, Лассіна Траоре підійшов до мене на обіді й сказав, що мав сон, ніби я сьогодні заб'ю. Пожартували трохи, а це справдилось. Звісно, забивати на такому стадіоні й такій команді, як Реал Мадрид, приємно. Однак було б ще приємніше, якби ми заробили очки.

Напевно, у другому таймі ми трохи більше в себе повірили. І, звісно, було завдання забити другий м'яч. Гадаю, щ перші 25–30 хвилин були найскладнішими для нас: було багато моментів біля наших воріт, і це був важкий період. Суперник забив, міг відзначитися ще, проте, напевно, мій гол трохи надав упевненості команді.

У матчі-відповіді битимемось до останнього. Повторюся: ми розуміємо, проти кого гратимемо, однак навіть цей матч показав, що й вони мають слабкі місця", — заявив український виконавець.

Донецький Шахтар зіграє матч-відповідь проти мадридського Реала вже 11 жовтня, о 22:00.