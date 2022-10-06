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-
12 жовтня
22:00
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-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
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Трубін: Реал — найкраща команда Європи. Грати проти них — це виклик

06 жовтня 2022

Анатолій Трубін, ФК Шахтар

Голкіпер "гірників" поділився своїми думками після гри із мадридським Реалом.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу (1:2).

"Реал – найкраща команда Європи, щороку вони серед фаворитів Ліги чемпіонів. Грати проти них – це виклик, у таких зустрічах бачиш, чого вартий. Нам слід додавати. Матч видався важким, вважаю, ми могли зіграти краще – було багато непотрібних помилок. Однак ми зробили гарний крок у плані розвитку, проаналізуємо помилки та готуватимемось до наступного поєдинку.

Наша неуважність і клас футболістів Реала — ключові фактори пропущенних голів. Також я міг краще зіграти, якщо говорити про перший пропущений м'яч. Повторюся: слід проаналізувати помилки, працювати та рухатись далі.

Реал — Шахтар 2:1 Відео голів та огляд матчу

Гол Зубкова? Мені дуже сподобалося, що в перерві всі брали участь у діалозі. Це показало командний дух і віру в те, що в нас усе вийде. Гол Зубкова надав нам сил і віри в те, що ми можемо досягти результату. У перерві налаштовувались на боротьбу, хоча знали, що буде важко, проте ми чекали свого шансу й вірили, що можемо зіграти внічию або перемогти.

Не можу сказати, який удар був важчим, фокусуюсь на тому, що я пропустив. Слід ставати краще. Я робив те, що повинен, – рятував команду. Намагатимусь робити це краще!

Хочеться, щоб люди прийшли і вболівали за нас в матчі проти Реалу, хоч ми й гратимемо у Варшаві. Дуже хочеться відчути домашню підтримку, тож запрошую всіх на матч і чекаю теплої підтримки для Шахтаря", - наводить слова Трубіна прес-служба "гірників".

Раніше повідомлялося, що Трубін — лідер по сейвам в Лізі чемпіонів після трьох турів.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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