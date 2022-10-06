Трубін — лідер по сейвам в Лізі чемпіонів після трьох турів

Український голкіпер героїчно рятує Шахтар в Лізі чемпіонів.

Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін на цей момент є лідером за кількістю сейвів у Лізі чемпіонів. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

21-рчний голкіпер здійснив 19 сейвів у 3-х турах ЛЧ. Українець пропусти 3 голи: 1 від Лейпцига, 1 від Селтіка і 2 в матчі з Реалом.

На другому місці за кількістю сейвів голкіпер Аякса Ремко Пасвер (16). За ним розташувався представник Рейнджерса Аллан Макгрегор (15).

Додамо, що Трубін — один з найкращих гравців матчу Реал — Шахтар за версією WhoScored.