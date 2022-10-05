Йовічевіч: У футболі все можливо, і ми сподіваємось на свій шанс в Лізі чемпіонів

Наставник "гірників" поділився своїми думками напередодні гри із мадридським Реалом.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував майбутній поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Абсолютно гарний настрій у команди. Ми готові до завтрашнього матчу. Минула гра чемпіонату додала нам і впевненості, і гарних емоцій, щоб їхати до Мадрида на такий відповідальний поєдинок Ліги чемпіонів з найкращим клубом у світі. У футболі все можливо, і ми сподіваємось на свій шанс завтра в Лізі чемпіонів. –

У принципі всі готові до матчу. Невелике ушкодження в Тотовицького, який не зможе взяти участі в поєдинку. Усі інші готуються.

Ми всі усвідомлюємо те, яка відповідальність на нас у такій ситуації, розуміємо, що представляємо Україну у світі. Від самого початку воєнного вторгнення я розумів усю складність становища в країні. Але Шахтар – це важлива команда, надто на сході України, як Реал в Іспанії. І щодня, розмовляючи з футболістами, долаючи перешкоди, ми розуміємо, що ми не лише гравці, а й люди – кожен з нас має родину, друзів, тому всі ми переживаємо й шукаємо сили. Ми уважно стежимо за тим, як просуваються Збройні сили України, та прагнемо відповідати їм: дивлячись на те, як бореться наша армія, ми теж намагаємось битися на полі й перемагати. Хочемо, щоб наші вболівальники пишалися нами, і намагатимемось подарувати їм ці емоції.

Я цілковито належу Шахтарю – і серцем, і душею. Звісно, я маю приємні відчуття, адже повернувся на стадіон, де починав як гравець. І я вийду на цей стадіон, представляючи найбільший клуб України. Звичайно, це гордість – повернутися на Сантьяго Бернабеу та розуміти, що ми здатні досягти успіху.

Що ж до матчу Реала з Осасуною, то це швидше нещасний випадок. Ми не вважаємо, що вони входять у кризу, однак завтра подивимось, чи зможемо перетворити їхні невеликі проблеми на серію.

Звісно, всі переїзди не можна оцінювати з погляду досвіду, хоч це й не перша війна, яку я переживаю: колись я опинився в Мадриді, залишивши охоплену війною Югославію. Тому можу сказати за власним досвідом, що найнеобхідніше зараз – мати змогу почуватися корисним і допомагати одне одному. Але завтра ніхто не думатиме про наші проблеми: чому ми запізнилися, скільки часу в нас забрала дорога, адже сьогодні ти в Мадриді, завтра – у Варшаві, післязавтра – у Львові. Ти завжди переїжджаєш, не зупиняєшся на одному місці. Звичайно, ми трохи більше втомилися, ніж Реал. Це не те саме, що відпочивати вдома, доки інша команда проводить час у перельотах. Проте ми сфокусовані, дуже зосереджені на грі й завтра намагатимемось представити Шахтар у Лізі чемпіонів якнайкраще. Розуміємо, що не є фаворитами, але завтра ми діставатимемо задоволення від гри.

Ми розуміємо, що фанати бланкос знають, як підтримувати свою команду та вболівати за неї. Це я знаю з власного досвіду. Однак за своїм досвідом можу сказати й те, що коли мадридській публіці щось не подобається, то вона починає свистіти, показувати своє невдоволення. Ми завтра спробуємо відзначитись, забити. Чи вийде в нас це зробити, не знаємо. Але знаємо, що цей стадіон чинить сильний тиск. І ми знаємо, що в Реалі грають 6 футболістів, які вже вигравали Лігу чемпіонів. Це я новачок у цьому питанні, проте частина гравців уже мають цей досвід. У нас ніхто не зможе відібрати нашого ентузіазму. Ми віритимемо в неможливе і втілюватимемо це в реальність. І ми завтра максимально насолоджуватимемось матчем.

Ситуація з Вінісіусом Тобіасом? Хоч ми цілковито зосереджені на підготовці до матчів і не маємо багато часу, щоб дивитися його гру наживо, однак ми стежимо за новинами, знаємо, як розвиваються події в Реалі, як на це дивляться скаути та адміністрація. Побачимо, яке рішення ухвалить мадридський клуб. Але ми розуміємо, що стосовно Вінісіуса буде ухвалено рішення: його переглядали під час попереднього сезону, подивимось, як він гратиме в Реалі чи Кастільї. Не маємо жодних сумнівів у тому, що він прогресуватиме, і ми стежитимемо за його виступами.

Рауль — майбутній тренер Реала? Коли він тренувався з нами, ми, звісно, вже тоді бачили, що це особистість. Пам'ятаю, ми провели матч із Реалом В, програли цю гру. Хорхе Вальдано забрав його до першої команди, і після цього Рауль зробив неймовірну кар’єру. Я пишаюся ним, захоплююсь як особистістю, як людиною, як гравцем. Рауль, безперечно, ікона Мадрида.

З одного боку, я радію, адже буквально незадовго до початку чемпіонату світу Модрич відновився. Модрич є надзвичайно важливою персоною для хорватської збірної, він може служити взірцем для всіх своїх партнерів по команді, і збірна Хорватії дуже потребує такого гравця. Проте, з іншого боку, нам би хотілося, щоб його поберегли і він не зіграв проти нас. Я розумію, що він тренується й буде готовий. Ми знаємо, що це один з найкращих футболістів, і готові грати проти найкращих гравців. Ми також виставимо своїх найкращих гравців, – один із них зараз перебуває поруч зі мною. І, звісно, Карвахаль або хтось інший на правому фланзі оборони матиме достатньо проблем від таких гравців, як Мудрик. І ми докладемо всіх зусиль, аби створити їм проблеми.

Особисто я не маю якоїсь конкретної думки щодо Суперліги. Я розумію, що якщо ти є чемпіоном своєї країни, то хочеш продовжувати грати у вищому турнірі. У нашому випадку це Ліга чемпіонів. Мені б хотілося, щоб усе лишилося так, як є, і ніхто нічого не вигадував, щоб ми лишилися з Лігою чемпіонів", - наводить слова Йовічевіча прес-служба "гірників".

Нагадаємо, матч Реал — Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.