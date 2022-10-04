Анчелотті: У Шахтаря дуже сильні та швидкі нападники, ми поважаємо цей клуб

Фахівець на прес-конференції поділився своїми очікуваннями від наступної гри.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті поспілкувався із пресою стосовно матчу проти донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів.

"Я завжди хотів би виграти Лігу чемпіонів. Чемпіонат дуже важливий, але Ліга чемпіонів є найважливішим змаганням. Вони різні. В одному 38 ігор, а в іншому набагато менше.

Ось де маленькі деталі мають значення. Це не удача чи невезіння. Іноді розмови про удачу приховують проблеми, які у вас є, і заслуги суперника. Якщо я кажу, що нам не пощастило проти Осасуни, це означає, що я приховую проблеми у грі з м'ячем і хорошу гру суперника.

Важливо говорити про дрібниці, у Лізі чемпіонів можна забити три голи за кілька хвилин, як це сталося зі мною. Це також може статися з вами в півфіналі. Дрібні деталі виходять з дуже сильної ментальності. Реал Мадрид був командою, яка найбільше подбала про ці деталі".

"Критика Бензема? Коли Карім не в змозі досягти звичного рівня, він може починати думати про критику. Це нормально, але на нас це не впливає.

Ігровий час Азара? Зрозуміло, що кожен гравець знає свою ситуацію. Я повинен пояснити їм, що відбувається. З цього приводу Еден зі мною не розмовляв. Тут велика конкуренція. Його ситуація та ситуація інших цілком зрозуміла.

Куртуа, можливо, зіграє у Ель-Класіко. У нас є сумніви щодо наступного матчу з Хетафе, але він може повернутись у матчі-відповіді з Шахтарем або на Класіко.

Камавінга грає краще, коли виходить с лави для запасних. Коли гра більш відкрита, він почувається краще. Це проблема часу. Це те, у чому він стане кращим. Він має надзвичайну якість. Йому не вистачає трохи досвіду, йому 19 років. Це нормально, нічого нового.

Щоб добре грати у футбол, потрібно мати багато речей. Ви не можете досягти успіху, якщо добре робите лише одну справу, особливо в Лізі чемпіонів. Простіше сказати, що чемпіонів виграють найкращі".

Також Анчелотті оцінив гру донецького Шахтаря в останніх матчах та розповів про очікування від української команди.

"Шахтар — це команда, яка має багато проблем під час тренувань, у поїздках. Шахтар дуже добре стартував у Лізі чемпіонів, має стиль, схожий на минулорічний, він хоче грати у свій футбол. У них дуже швидкі та сильні нападники у грі один в один. Ми дуже їх поважаємо", — сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що матч Реал — Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.