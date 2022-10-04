Карвахаль: Шахтарю вдається відволікати своїх фанатів від реальності

Футболіст висловився щодо гри проти Шахтаря.

Захисник мадридського Реала Дані Карвахаль поспілкувався з пресою напередодні матчу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Мені дуже пощастило, що я виграв п'ять єврокубків. Головне – цінувати це. Цінності вчать завжди перемагати і боротися. Наша молодь — майбутнє Реала. У майбутньому саме вони будуть тягнути команду. Відбувається зміна поколінь і це нормально. Головне – взаємовідносини між молоддю та ветеранами.

Ми знаємо, як важко виграти цей турнір — Лігу чемпіонів. Не думаю, що хтось не сприймає нас як суперника, який не є претендентом на трофей. Футбол – це результат, і перемагає той, хто забиває найбільше і пропускає найменше. Ми були найкращими в цьому. Про справедливість говорити складно.

У минулому сезоні у нас були чудові результати у Ла Лізі та Лізі чемпіонів зі злетами та падіннями, але нам вдалося підняти кубки. Суперечки завжди виникають, коли Реал перемагає. Коли перемагає хтось інший, меритократія справедлива".

"Особисто я почуваюся дуже добре. Намагаюсь бути в найкращій фізичній формі. Через шість-сім тижнів у нас Чемпіонат світу. У складній грі проти Осасуни ми здобули лише один бал. Але це минуло. Завтра буде важко, проти іншого суперника. Ця гра буде ключовою для забезпечення першого місця.

Ми знаємо про наш календар. Ігри у нас кожні три. Світ футболу дуже вимогливий. Ви переходите з раю до пекла і навпаки. Як на краще, так і на гірше. Чи боїмось ми травм напередодні ЧС-2022? Не думаю, що про це хтось думає. Залишилося шість-сім тижнів. Подивимося, чи в останні дні вплине страх пропустити найособливіший чемпіонат.

Шахтар? Шкода, що ми опинилися в цій ситуації... Шахтарю вдається відволікати своїх фанатів від реальності, адже в них вже чотири очки в активі у Лізі чемпіонів", — сказав Карвахаль.

Нагадаємо, що матч Реал — Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.