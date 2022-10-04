Стала відома заявка Шахтаря на матч проти Реалу

До неї увійшло 27 футболістів української команди.

У середу, 5 жовтня, Шахтар проведе матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реалу.

Напередодні "гірники" вже прибули до Мадриду для майбутньої гри. Ігор Йовічевіч взяв на гру 27 футболістів.

Голкіпери: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін;

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козик;

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек; Топалов, Бондаренко, Очеретько, Петряк.

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков.

Нагадаємо, що матч Реал — Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.