Йовічевіч: Шахтар буде більш втомленим, ніж Реал

Хорватський наставник прокоментував підготовку до майбутньої гри.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар зіграє проти Реалу у Мадриді.

"Гірники" добиралися до столиці Іспанії протягом восьми годин.

Ігор Йовічевич вважає, що Шахтар буде більш втомленим, ніж Реал.

"Дорога забрала у нас багато годин. У нас дуже насичений графік матчів, особливо цього місяця, і тривалість наших поїздок набагато більша, ніж в інших.

Процес відновлення сильно ускладнюється, і ми приїжджаємо більш втомленими, ніж суперник", — наводить слова Йовічевіча El Mundo.

Нагадаємо, що матч Реал — Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.