Мудрик: Наразі розкрив свій потенціал лише на 20%

04 жовтня 2022

Михайло Мудрик, ФК Шахтар

Лідер "гірників" поділився своїми думками перед грою із мадридським Реалом.

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував майбутній поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала.

"Цілі та амбіції, як і на кожен матч, – домагатися результату. Ніч Ліги чемпіонів завжди особлива, тому хочеться продемонструвати найкращий футбол і досягти результату.

Слід контролювати всю інформацію про суперників. Адже якщо зануритись у це з головою, буде погано тобі ж. Ми дивились один чи два матчі Реала – з Осасуною та Атлетіко, а ще різні фрагменти ігор. Уже знаємо сильні й слабкі сторони цієї команди.

Вважаю, що наразі розкрив свій потенціал лише на 20%, мені ще слід удосконалювати багато ігрових та неігрових моментів. Це тільки початок, на мене чекає багато роботи попереду. Потрібно працювати ще більше!

Я гадаю, що результат в перших двох матчах не був випадковістю, а став закономірністю й наслідком нашої роботи та командного духу. Якщо й були моменти, де нам пощастило, то щастить найсильнішим. Якщо команда хоче домагатися результатів, то має виходити зарядженою лише на результат і на перемогу.

Лука Модрич – серце Реала. Це сильний футболіст, і від нього багато що залежить у грі суперника. Вважаю Модрича та інших футболістів Реала сильними як індивідуально, так і командно. Слід готуватися, а чи вийде в нас усе – інше питання", — наводить слова Мудрика прес-служба "гірників".

Нагадаємо, матч Реал — Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

команди
Сюжет
статті на тему:
Карло Анчелотті, Getty Images 04 октября 2022 Анчелотті розповів про кадрову ситуацію у Реалі перед матчем проти Шахтаря
Карло Анчелотті, Getty Images 04 октября 2022 Анчелотті: У Шахтаря дуже сильні та швидкі нападники, ми поважаємо цей клуб
ІГОР ЙОВІЧЕВИЧ, ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК 04 октября 2022 Йовічевіч: Шахтар буде більш втомленим, ніж Реал
Дані Карвахаль, Getty Images 04 октября 2022 Карвахаль: Шахтарю вдається відволікати своїх фанатів від реальності
Андрій Лунін, Getty Images 04 октября 2022 Лунін, Бензема та Модрич — у заявці Реала на матч проти Шахтаря
Реал - Шахтар, Getty Images 04 октября 2022 Реал — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів
Реал - Шахтар, Getty Images 04 октября 2022 Реал — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Getty Images 04 октября 2022 Стала відома заявка Шахтаря на матч проти Реалу
ДИНАМО - ШАХТАР, ФОТО: ФК ДИНАМО 04 октября 2022 Стало відомо, коли відбудеться матч Шахтар — Динамо
  Rambler's Top100