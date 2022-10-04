Мудрик: Наразі розкрив свій потенціал лише на 20%

Лідер "гірників" поділився своїми думками перед грою із мадридським Реалом.

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував майбутній поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала.

"Цілі та амбіції, як і на кожен матч, – домагатися результату. Ніч Ліги чемпіонів завжди особлива, тому хочеться продемонструвати найкращий футбол і досягти результату.

Слід контролювати всю інформацію про суперників. Адже якщо зануритись у це з головою, буде погано тобі ж. Ми дивились один чи два матчі Реала – з Осасуною та Атлетіко, а ще різні фрагменти ігор. Уже знаємо сильні й слабкі сторони цієї команди.

Вважаю, що наразі розкрив свій потенціал лише на 20%, мені ще слід удосконалювати багато ігрових та неігрових моментів. Це тільки початок, на мене чекає багато роботи попереду. Потрібно працювати ще більше!

Я гадаю, що результат в перших двох матчах не був випадковістю, а став закономірністю й наслідком нашої роботи та командного духу. Якщо й були моменти, де нам пощастило, то щастить найсильнішим. Якщо команда хоче домагатися результатів, то має виходити зарядженою лише на результат і на перемогу.

Лука Модрич – серце Реала. Це сильний футболіст, і від нього багато що залежить у грі суперника. Вважаю Модрича та інших футболістів Реала сильними як індивідуально, так і командно. Слід готуватися, а чи вийде в нас усе – інше питання", — наводить слова Мудрика прес-служба "гірників".

Нагадаємо, матч Реал — Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.