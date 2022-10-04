Лунін, Бензема та Модрич — у заявці Реала на матч проти Шахтаря

04 жовтня 2022

Андрій Лунін, Getty Images

Стала відома заявка команди на гру у ЛЧ.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті обрав футболістів, які допоможуть команді у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

У заявці команди опинились 23 футболісти. У тому числі український воротар Андрій Лунін та раніше травмовані Карім Бензема з Лукою Модричем.

Воротарі: Лунін, Лопес, Канісарес.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Менді.

Півзахисники: Короос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Васкес, Чуамені.

Нападники: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано.

Нагадаємо, що матч Реал — Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Источник: ФК Реал

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