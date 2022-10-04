Реал — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді протистоятиме Реалу.

"Гірники" чудово розпочали виступи у своїй групі, набравши чотири очки: перемога над Лейпцигом у Німеччині та нічия проти Селтіка.

Реал — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів?

За версією букмекерів очевидним фаворитом зустрічі є Реал: перемога мадридської команди оцінюється коефіцієнтом 1.19, а перемога "гірників" — 15.00. Якщо буде зафіксована нічия, то на такий результат пропонується показник 7.90.

Тож на що ставити?

Ми віримо у нашу українську команду. Як би не було складно, Шахтар вміє дивувати. Вміє робити диво головна зірка та надія "гірників" Михайло Мудрик. Тому пропонуємо ставку "Шахтар заб'є гол" — "Так". Пропонується коефіцієнт 1.91.

З огляду на фактор домашнього поля варто чекати голів і від Реала. Пропонуємо ставку "Обидві заб'ють" – коефіцієнт 2.01.

Цілком не варто виключати, що Шахтар відчуватиме серйозне хвилювання у першому таймі. Тому припустимо, що перший тайм завершиться перемогою Реала. На такий результат пропонується коефіцієнт 1.55.

Нагадаємо, що матч Реал — Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.