Реал — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

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У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді протистоятиме Реалу.

Реал — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У поточному розіграші "гірники", незважаючи на прогнози, виступають досить успішно: перемога над Лейпцигом у Німеччині, а також нічия із Селтіком. У результаті — чотири очки та другий рядок у групі.

Таким чином, у третьому турі зійдуться лідери групи F.

Де дивитись матч Реал — Шахтар?

У прямому ефірі матч покаже медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором турніру в Україні.

Крім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

Нагадаємо, що матч Реал — Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.