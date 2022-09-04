Ключовий гравець РБ Лейпциг пропустить перший матч проти Шахтаря

Німецький колектив поніс важку кадрову втрату.

Суперник донецького Шахтаря за груповим раундом Ліги чемпіонів УЄФА, німецький РБ Лейпциг, напередодні зазнав розгромної поразки від франкфуртського Айнтрахта в рамках п’ятого туру Бундесліги (4:0).

Однак лишень на позбавленні можливості здобути зайві бали для турнірної таблиці проблеми колективу Доменіко Тедеско того вечора себе не вичерпали.

Уже на 11 хвилині через важке пошкодження поле був змушений залишити один із ключових футболістів "червоних биків" Дані Ольмо.

Як повідомляє місцева преса, обстеження іспанця після гри принесло невтішну звістку його команді.

Частковий розрив лівої медіальної зв’язки коліна — із таким діагнозом найближчі чотири-шість тижнів футболіста навіть у тренувальному ми не побачимо.

Зокрема, він пропустить і першу гру проти донецького Шахтаря на груповому етапі Лізі чемпіонів УЄФА, яка має відбутись уже 6 вересня, о 22:00.

У цьому сезоні на рахунку Ольмо сім матчів, у яких він забив двічі та віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, що вже відомо, яка саме бригада арбітрів буде працювати на цій зустрічі.