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Атлетіко
-
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-
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Брюгге
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Баєр Леверкузен
-
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Інтер
-
Баварія
-
07 вересня
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Барселона
-
Вікторія Пльзень
-
07 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Марсель
-
07 вересня
22:00

Стало відомо, хто розсудить Лейпциг та Шахтар у Лізі чемпіонів

04 вересня 2022

Жоау Піньєру, getty images

Матч між німцями та українцями обслужить португальський арбітр.

6 вересня у Німеччині відбудеться матч 1 туру групового етапу ЛЧ між Лейпцигом та Шахтарем, початок о 22:00 за Києвом.

Як повідомляється на сайті УЄФА, головним арбітром матчу призначено португальця Жоау Піньєру. На лініях йому допоможуть Бруну Алвеш Жезуш та Лусіану Мая. Четвертий арбітр — Антоніу Нобре.

Відеопомічник рефері – Тьягу Мартінш (Португалія), помічник відеопомічника рефері – Гільєрмо Куадра (Іспанія).

Це буде перший матч для "гірників" на євроарені цього сезону. Football.ua підготував для вас прогноз матчу Лейпциг – Шахтар. У даному матеріалі ви можете ознайомитись з інформацією щодо перегляду матчу Ліги чемпіонів.

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