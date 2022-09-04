Стало відомо, хто розсудить Лейпциг та Шахтар у Лізі чемпіонів

Матч між німцями та українцями обслужить португальський арбітр.

6 вересня у Німеччині відбудеться матч 1 туру групового етапу ЛЧ між Лейпцигом та Шахтарем, початок о 22:00 за Києвом.

Як повідомляється на сайті УЄФА, головним арбітром матчу призначено португальця Жоау Піньєру. На лініях йому допоможуть Бруну Алвеш Жезуш та Лусіану Мая. Четвертий арбітр — Антоніу Нобре.

Відеопомічник рефері – Тьягу Мартінш (Португалія), помічник відеопомічника рефері – Гільєрмо Куадра (Іспанія).

Це буде перший матч для "гірників" на євроарені цього сезону. Football.ua підготував для вас прогноз матчу Лейпциг – Шахтар. У даному матеріалі ви можете ознайомитись з інформацією щодо перегляду матчу Ліги чемпіонів.