Бенфіка — Динамо Київ: онлайн трансляція матчу Ліги чемпіонів

Київський клуб намагатиметься відігратися та вийти у груповий етап Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів Динамо вирушить до Лісабона, щоб проявити максимум зусиль для виходу в груповий етап турніру.

Бенфіка — Динамо Київ. Напередодні

Але зробити це буде дуже складно: у першому матчі "біло-сині" поступилися з рахунком 0:2, а відігратися на Ештадіу та Луш складно для будь-якої команди.

Онлайн-трансляція матчу

Динамо розпочало свій єврокубковий шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Там за сумою двох зустрічей вони пройшли Фенербахче (0:0, 2:1). У третьому раунді кваліфікації підопічні Мірчи Луческу грати проти австрійського Штурма. Вдома Динамо перемогло з рахунком 1:0, а на виїзді здолали суперника з рахунком 2:1.

Щодо Бенфіки, то португальський гранд розпочав з третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. У суперниках був датський Мідтьюлланн. Перша гра завершился із рахунком 4:1 на користь Бенфіки, а друга — 3:1 також за "орлами".

За версією букмекерів, фаворитом зустрічі є Бенфіка. Беззаперечним. Перемога португальського колективу оцінюється коефіцієнтом 1.31. Якщо у грі буде нічия, то на такий результат – 5.50. Перемога Динамо оцінюється показником 9.20.

Проте ми все одно віримо в наших співвітчизників у такий складний час для всієї країни. Можливо, Мірча Луческу зможе піднести сюрприз для Бенфіки.

Матч Бенфіка — Динамо розпочнеться сьогодні, 23 серпня, о 22:00 за київським часом.