Нерес: Мета Бенфіки у матчі проти Динамо — нав'язувати наш футбол із самого початку поєдинку

Вінгер Бенфіки — про майбутню зустріч із Динамо.

Гравець Бенфіки Давід Нерес висловився напередодні гри з Динамо в рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Я чекаю на дуже складну гру, такою ж була і перша зустріч. Мета полягає в тому, щоб грати та нав'язувати наш футбол із самого початку матчу.

Наша мета — вийти у груповий етап Ліги чемпіонів, провести гарну кампанію та завершити сезон із титулами", — цитує Нереса офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, у першому матчі Динамо зазнало поразки – 0:2. Зустріч у відповідь відбудеться 23 серпня. Початок поєдинку – о 22:00.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше став відомий головний арбітр матчу-відповіді Ліги чемпіонів між Бенфікою та Динамо.