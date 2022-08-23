Луческу: Динамо має забити два голи і грати екстра-тайми, як ми вже звикли в останніх двох матчах на виїзді у Лізі чемпіонів

Фахівець висловився про майбутню гру.

Головний тренер київського Динамо Мірча Лучесеку прокоментував матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

"Бенфіка грає у хороший футбол, організовано, з хорошими комбінаціями. Ваша команда провела багато поєдинків у кваліфікації Ліги чемпіонів та у внутрішньому чемпіонаті. Наш суперник перебуває у хорошій позиції, та я не можу сказати, хто кращий. Всі футболісти досвідчені та високого міжнародного рівня – Жілберту, Жоау Маріу, Грімальдо – вони мають високий потенціал. Рафа Сілва, мабуть, найкращий, і для мене сюрприз, що протягом усього цього часу він перебуває у Лісабоні, адже він міг би грати у великому клубі в іншій країні.

Динамо має забити три? Не три, а два голи і грати екстра-тайми, як ми вже звикли грати останні два матчі на виїзді у Лізі чемпіонів. На даний момент лісабонська команда підготовлена набагато краще, ніж ми. Намагатимемося показати хорошу гру напередодні старту чемпіонату України. Побачимо, що вийде.

Впевнений, завтра на трибунах буде чудова атмосфера, прийде багато уболівальників. Бенфіка — найкраща команда у Португалії і гратиме на найвищому рівні. А у нас дуже молоді гравці, ми не змогли провести трансфери, футболісти більше двох місяців не бачать свої сім’ї, тому що вони живуть далеко від них", — сказав Луческу.

Нагадаємо, у першому матчі Динамо зазнало поразки – 0:2. Зустріч у відповідь відбудеться 23 серпня. Початок поєдинку – о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.